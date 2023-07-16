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Dünya
AA 16.07.2023 10:38

Güney Kore'de şiddetli yağışlar bir haftada 35 can aldı

Güney Kore'de şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda geçen haftadan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 35'e çıktı.

Güney Kore'de şiddetli yağışlar bir haftada 35 can aldı
[Fotograf: Reuters]

Merkezi Afet ve Güvenlik Tedbirleri Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kuzey Chungcheong bölgesindeki Osong şehrinde, civardaki bir nehrin şiddetli yağışlar sonrası taşmasıyla 685 metre uzunluktaki tünel dün su altında kaldı.

Yonhap'ın haberine göre, tüneldeki otobüste mahsur kalan 7 kişinin cesetlerine ulaşılmasıyla son bir haftada ülke genelinde şiddetli yağışların neden olduğu olaylarda yaşamını yitirenlerin sayısı 35 oldu.

Fotoğraf: Reuters[Fotoğraf: Reuters]

Yetkililer, tünelde bulunan 15 aracın çıkarılması için çalışmaların sürdüğünü, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu bildirdi.

Yağışlar nedeniyle Güney Kore’de tren seferleri iptal edildi, 216 kara yolunda ulaşım durdu.

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