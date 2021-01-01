Haber Giriş: 1 Ocak 2021 Cuma 13:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Koronavirüsün ortaya çıktığı Wuhan'da halk, yılbaşını sokakta kutladı
[Fotoğraf: Reuters]
Dünya yeni yıla sıkı COVID-19 tedbirleri altında girerken, salgının başladığı Çin'in Wuhan kentinde binlerce kişi yılbaşı kutlamalarına katıldı.
Wuhan belediye binası önü ve kentin belirli noktalarında bir araya gelen halk, gökyüzüne balonlar bırakarak çeşitli eğlencelerle yeni yılı karşıladı.
Kutlamalarda sosyal mesafe kuralları görmezden gelindi.
[Wuhan'da binlerce kişi yılbaşı kutlamalarına katıldı. | Fotoğraf: Reuters]
COVID-19 tedbirleri nedeniyle çok sayıda ülkede toplu yılbaşı etkinlikleri yasaklanırken, Wuhan'daki yeni yıl kutlamaları sosyal medya kullanıcıları tarafından tepkiyle karşılandı.
Kentte Aralık 2019'da ortaya çıkan COVID-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü.
COVID-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 87 bin 71 vaka görüldü, 4 bin 634 kişi hayatını kaybetti, 82 bin 67 kişi iyileşti.
Etiketler: Çin Koronavirüs
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