Ülkede, son 24 saatte 436 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 28 bin 468'e yükselirken vaka sayısı ise 1 milyon 57 bin 161'e çıktı.

Bugüne kadar 879 bin 671 kişi ise sağlığına kavuştu.

Ülkede tedbirler artırılmıştı

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vakaların artmasıyla yeni kısıtlamalar getirilmişti.

Salgınla mücadele kapsamında tüm bar, plaj ve yüzme havuzları kapatılmış, alkol satışı yasaklanmıştı.

Güney Afrika Cumhuriyeti, COVID-19'un mutasyona uğramış bir türünün öncekinden daha hızlı yayıldığını bildirmiş, bunun ardından aralarında Türkiye'nin de olduğu bazı ülkeler, Güney Afrika Cumhuriyeti'ne uçuşları durdurmuştu.