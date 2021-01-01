Haber Giriş: 1 Ocak 2021 Cuma 12:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Güney Afrika'da vaka sayısı 1 milyon 57 bini geçti
Afrika'da koronavirüsün en fazla görüldüğü ülke olan Güney Afrika'da vaka sayısı da can kaybı da artıyor.
Ülkede, son 24 saatte 436 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 28 bin 468'e yükselirken vaka sayısı ise 1 milyon 57 bin 161'e çıktı.
Bugüne kadar 879 bin 671 kişi ise sağlığına kavuştu.
Ülkede tedbirler artırılmıştı
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vakaların artmasıyla yeni kısıtlamalar getirilmişti.
Salgınla mücadele kapsamında tüm bar, plaj ve yüzme havuzları kapatılmış, alkol satışı yasaklanmıştı.
Güney Afrika Cumhuriyeti, COVID-19'un mutasyona uğramış bir türünün öncekinden daha hızlı yayıldığını bildirmiş, bunun ardından aralarında Türkiye'nin de olduğu bazı ülkeler, Güney Afrika Cumhuriyeti'ne uçuşları durdurmuştu.
Etiketler: Afrika Koronavirüs
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