Haber Giriş: 1 Ocak 2021 Cuma 12:18Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Rusya'da 536 kişi daha koronavirüsten öldü
[Fotoğraf: Reuters]
Ülkede koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 57 bin 555'e yükseldi.
Rusya'da vaka sayısı son 24 saate 27 bin 39 artarak 3 milyon 186 bin 336'ya ulaştı.
Söz konusu vakaların 5 bin 907'si başkent Moskova'da kayda geçti.
Etiketler: Koronavirüs Rusya
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