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Koronavirüsün İran'da turizm sektörüne zararı 330 milyon dolar
[Fotoğraf: Reuters]
İran Turizm ve Otelciler Birliği Başkanı Cemşid Hamzazade, koronavirüsün (COVID-19) ülkede turizm sektörünü 330 milyon dolar zarara uğrattığını söyledi.
İranlı Öğrenciler haber Ajansına (ISNA) göre, Hamzazade COVID-19'un turizme etkisine dair açıklamalarda bulundu.
Hamzazade, ülkede 20 Şubat ile 20 Nisan arasında turizmin büyük zarar gördüğünü belirterek, "İran'da COVID-19, 2 ayda turizm sektörünü 330 milyon dolar zarara uğrattı." ifadelerini kullandı.
Turizm sektörünün COVID-19'dan yüzde yüz zarar gören yegane ticaret kolu olduğunu vurgulayan Hamzazade, söz konusu sektörde 240 bin kişinin çalıştığını, koronavirüsün dolaylı olarak 550 bin kişiyi etkilediğini kaydetti.
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