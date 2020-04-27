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İran'da 96 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti
[Fotoğraf: Reuters]
İran'da son 24 saatte koronavirüs (COVID-19) nedeniyle 96 kişi daha hayatını kaybetti, toplam can kaybı 5 bin 806'ya yükseldi.
İran devlet televizyonuna göre, Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte COVID-19 nedeniyle ülke genelinde 96 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.
Böylece toplam ölü sayısının 5 bin 806'ya çıktığını belirten Cihanpur, vaka sayısının da 991 artarak 91 bin 472'ye ulaştığı bilgisini verdi.
Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 11'inin durumunun ağır olduğunu dile getiren Cihanpur, 70 bin 933 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.
İran'da COVID-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.
Etiketler: koronavirüs coronavirüs covid-19 kovid-19 koronavirüs salgını iranSon Güncelleme: 27 Nisan 2020 Pazartesi 13:03
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