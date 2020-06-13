Çin’in başkenti Pekin’de ikinci dalga paniği yaşanıyor.

55 gün hiç vakaya rastlanmayan şehirde Perşembe 1, cuma 2 ve cumartesi 6 yeni vaka tespit edildi.

Vakaların ortak özelliği ise Pekin’deki aynı "toptan gıda pazarını" ziyaret etmiş olmaları.

Vakaların tespit edildiği pazarda somon balıklarının işlendiği masada virüse rastlandı.

Şinfadi pazarında 517 kişide yapılan testlerde 45'i asemptomatik, 51 vaka tespit edildi.

Ülkede asemptomatikler, enfekte vaka sayısına dahil edilmiyor. Haberin yayılmasının ardından pazardaki balık reyonlarının bir kısmı kapatıldı.

Pekin dışındaki bazı şehirlerde de somon satışı durduruldu. Gıda pazarına yakın bölgede yaşayanlara evde kalma uyarısı yapıldı.

Salgının ilk başladığı ülke olan Çin’de bugüne kadar 4 bin 634 kişi hayatını kaybetti.