Nükleer denizaltıda çıkan yangın, Fransa'ya radyoaktif sızıntı korkusu yaşattı. Toulon kentindeki Missiessy askeri üssüne demirleyen "Perle" adlı nükleer denizaltının burun kısmı belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Bakım çalışması yapılan denizaltıdaki tüm işçiler ve denizciler kısa sürede tahliye edildi.

Yaklaşık 100 itfaiyeci ve özel denizaltı ekibi yangını söndürmek için harekete geçti. Ancak alevlerle mücadele 14 saatten fazla sürdü.

Fransa Savunma Bakanlığı, olayda kimsenin yaralanmadığını açıkladı.

Geminin nükleer yakıtı ve silahlarının bakım nedeniyle ocak ayında tamamen boşaltıldığı, bu nedenle radyoaktivite riskinin sıfır düzeyde olduğu belirtildi.

1993 yılında hizmete giren Perle adlı denizaltı, Fransa'nın 6 yakut sınıfı nükleer saldırı denizaltısının en yenisi kabul ediliyor.

