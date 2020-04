Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte COVID-19 nedeniyle 14 kişi yaşamını yitirdi. Böylece virüsün yol açtığı ölümlerin sayısı 121'e çıktı. Ülkedeki vaka sayısı ise 4 bin 342'ye ulaştı.

Öte yandan Peru Devlet Başkanı Martin Vizcarra, Twitter'dan yaptığı açıklamada, sağlık yetkililerinin tavsiyeleri doğrultusunda, virüsün yayılmasının önüne geçilmesi amacıyla 16 Mart'ta ilan edilen acil durum ve karantinanın 26 Nisan'a kadar uzatıldığını açıkladı.

Halka evde kalmaları ve talimatlara uyma çağrısında bulunan Vizcarra, "Sadece acil durumlarda evlerinizden çıkın. Eğer yeterli yiyeceğiniz varsa evden çıkmanız gerekmiyor." ifadesini kullandı.

Kadın ve erkekler aynı anda dışarı çıkamıyor

Vizcarra, salgının toplumun karakteristik özelliklerini değiştirdiğine dikkati çekerek tüm çabalarının ölüm ve vaka sayısını en aza indirmek olduğunu vurguladı.

Vizcarra, geçen hafta düzenlediği basın toplantısında, sokaktaki insan sayısının düşürülmesini hedeflediklerini, bunun için erkeklerin pazartesi, çarşamba, cuma günleri, kadınların ise salı perşembe ve cumartesi günleri sokağa çıkabilmelerini sağlayacak düzenleme getirdiklerini açıklamıştı.

Kanada’da koronavirüs kaynaklı ölüm vakası sayısı 476’ya çıktı

Kanada Federal Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede COVID-19 kaynaklı ölümlerde artış kaydedilmeye devam ediliyor.

Resmi verilere göre, hafta başında 307 olan ölüm vakası sayısı, 169 kişi artarak 476’ya yükseldi. Kanada Sağlık Bakanlığı, aynı zaman diliminde 15 bin 512 olan pozitif COVID-19 vaka sayısının da 3 bin 779 kişi artarak 19 bin 291’e yükseldiğini duyurdu.

Başbakan Justin Trudeau evindeki karantinadan çıktı

Bu arada, eşi Sophie Gregoire Trudeau'nun COVID-19 testinin pozitif çıkması üzerine kendisini evinde karantinaya alan Kanada Başbakanı Justin Trudeau, yaklaşık 1 aydır çalıştığı evinden ilk kez çıkarak federal parlamento binasındaki kabine toplantısına katıldı.

Trudeau, günlük basın toplantısında, “Kanadalıların çoğunun evlerinde kalmalarını istediğimiz için evden çalışmaya devam edeceğim ancak özel konular veya stratejik toplantılar için evden ayrılmam gerektiği takdirde tüm uygun önlemleri alarak çıkacağım’’ dedi.

Kanadalıların dörtte biri sosyal mesafe kuralına uymuyor

Öte yandan ülkede yapılan bir anket, Kanadalıların dörtte birinin 2 metre olan sosyal mesafe kuralına uymadıklarını ortaya koydu. Ipsos isimli araştırma kuruluşunun 3-7 Nisan'da Global News için gerçekleştirdiği ankete katılanların yüzde 26’sı sosyal mesafe tedbirine uymadığını söyledi. 1006 kişi ile gerçekleştirilen ankete katılanların yüzde 37’si de ülke genelinde sosyal mesafe uygulamasının ciddiye alınmadığı görüşünde.

Air Canada, işten çıkarttığı 16 bin 500 personelini geri işe aldı

Kanada Havayolları Air Canada’nın, COVID-19 salgınının patlak vermesinden sonra işten çıkarttığı personelini geri işe aldığı açıklandı. Air Canada, Başbakan Trudeau’nun açıkladığı ücret sübvansiyon programı kapsamında federal bütçeden aldığı destekle 16 bin 500 çalışanını geri işe çağırdı. Şirket işe geri aldığı personeline geriye dönük olarak 15 Mart’tan itibaren ödeme yapacak ve bu uygulama 6 Haziran 2020 tarihine kadar sürecek. Air Canada, COVID-19 salgını sonrası tüm uçuşlarını durdurmuştu.

Avustralya’da COVID-19’dan ölenlerin sayısı 51’e çıktı

Güney Avustralya Eyaleti Sağlık Bakanlığı, COVID-19 nedeniyle Royal Adelaide Hastanesi’nde tedavi gören 76 yaşındaki erkek hastanın hayatını kaybettiğini açıkladı. Yaşanan can kaybıyla Güney Avustralya’da COVID-19 salgınından ölenlerin sayısı 3’e, ülke genelindeki koronavirüsten ölenlerin sayısı 51’e yükseldi.

Öte yandan Avustralya genelinde 323 binden fazla kişiye yapılan testlerde virüse yakalandığı tespit edilen 6 bin 52 kişiden, 2 bin 813’ünün iyileştiği kaydedildi.

Paskalya’da kural ihlalleri helikopterlerle izlenecek

COVID-19’un yayılmasını durdurmak amacıyla alınan tedbirlerin Paskalya'da halkın sokağa çıkmasıyla sekteye uğrayacağını hatırlatarak Avustralyalılara ‘‘Paskalyada evde kalın’’ çağrısı yapan Başbakanı Scott Morrison’un ardından eyalet başbakanları da harekete geçti.

Eyaletteki vatandaşların hayatlarını kurtarmak için her türlü önlemi aldıklarını ancak hafta sonunu yapılacak kutlamalarda yasak ve kısıtlamalara uymayanların helikopterlerle takip edileceğini duyuran, Tazmanya Eyalet Başbakanı Peter Gutwein, ‘‘Adil davrandık, mantıklı olduk ve hayat kurtarmak için her adımı attık. Elimizden gelen her önlemi aldık. Ancak hayatları sadece Tazmanyalılar kurallara uyarsa kurtaracağız.’’ ifadelerini kullandı.

Önlemler kapsamında ibadet yerleri, yüzme havuzları, müzeler, kütüphaneler, plajlar gibi halkın toplanma alanlarının kapatıldığı Avustralya’da sağlık ihtiyaçları, egzersiz, temel yiyecek ve ihtiyaç malzemelerinin temini, işe veya okula gitmek haricinde evden çıkılmaması kuralları yürürlükte bulunuyor.

İkiden fazla kişinin bir araya gelmesi yasak

Yurt dışından gelenlerin zorunlu karantinaya alındığı ülkede, açık veya kapalı alanlarda hane halkı dışında ikiden daha fazla kişinin bir araya gelmesinin yanı sıra acil durumlar haricinde akraba ve ev ziyaretleri de yasaklanmış durumda.

Cenaze defin işlemlerinin 10, düğünlerin 5 kişiyle yapıldığı Avustralya’da, yasak, kısıtlama ve karantina kurallarına uymayanlar para ve hapis cezasına çarptırılıyor.

Dünyada 330 binden fazla kişi COVID-19'u yendi

Dünya genelinde 1,5 milyondan fazla kişiye COVID-19 teşhisi kondu, 330 binden fazla hasta ise koronavirüsü yenerek sağlığına kavuştu.