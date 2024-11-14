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Dünya
DHA 14.11.2024 16:19

Korkudan ödü patlayan panda yavrusu hayatını kaybetti

İskoçya'da nesli tükenmekte olan bir ‘kırmızı panda’ yavrusu, hayvanat bahçesi yakınlarında patlatılan havai fişeklerden korkması nedeniyle hayatını kaybetti.

Korkudan ödü patlayan panda yavrusu hayatını kaybetti

İskoçya’da nesli tükenme tehlikesindeki kırmızı panda yavrusu, hayvanat bahçesi yakınlarında bir şenlikte patlatılan havai fişeklerden korktu. Korkuyla gelen strese dayanamayan yavru panda hayatını kaybetti.

Birleşik Krallık'ı oluşturan dört ulustan biri olan İskoçya’da Edinburg Hayvanat Bahçesi'nde meydana gelen olayda, havai fişeklerin sesinden kaynaklanan korku nedeniyle yavru kırmızı pandanın hayatını kaybettiği belirtildi.

Hayvanat bahçesinden yapılan açıklamada, “Nesli tükenmekte olan kızıl panda yavrumuz Roxie'nin şenlik ateşi gecesi ölümünün ardından havai fişeklere daha sıkı kısıtlamalar getirilmesi çağrısında bulunuyoruz. Uzman veteriner ekibimiz, üç aylık Roxie'nin bölgedeki havai fişeklerin neden olduğu stres nedeniyle ölmüş olabileceğine inanıyor. Halka havai fişek satışının yasaklanması ve gösterilere yalnızca organize etkinliklerde izin verilmesi yönündeki çağrıları destekliyoruz” denildi.

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