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Dünya
DHA 14.11.2024 16:05

ABD’de ayı kostümüyle sigorta dolandırıcılığı: 4 gözaltı

ABD’de bir kişinin ayı kostümü giyerek araçlara zarar vermesiyle ilgili dört kişi sigorta dolandırıcılığı şüphesiyle gözaltına alındı.

ABD’de ayı kostümüyle sigorta dolandırıcılığı: 4 gözaltı

ABD’nin California eyaletinde meydana gelen olayda, şüphelilerin, hasarlı araçlar için sigorta şirketinden ödeme almak amacıyla sahte bir hasar bildirimi yaptığı öne sürüldü.

İddiaya göre, ayı kostümü giyen bir kişi birkaç araca kasten zarar verdi. Bu olayın ardından, araç sahipleri hasar bildiriminde bulunarak tazminat talebinde bulundu. Ancak, polis olayı incelemeye alarak şüphelilerin bu hasarı bilerek oluşturduğunu ve sigortadan haksız kazanç elde etmeye çalıştığını tespit etti.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında soruşturma devam ederken, polisin olayla ilgili delil toplamaya devam ettiği bildirildi.

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