İsrail askerleri Batı Şeria'da 6 Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin Esir İşleri Heyeti ve Filistin Esirler Cemiyeti'nden yapılan ortak yazılı açıklamada İsrail askerlerinin Batı Şeria'da Filistinlilerin evlerine baskınlarını sürdürdüğü belirtildi.

İsrail askerlerinin Nablus, Cenin, Tubas, Ramallah ve Beytullahim kentlerinde 6 Filistinliyi gözaltına aldığı kaydedildi.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerine baskın düzenledi.

Öte yandan, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, İsrail askerlerinin koruması altında Tulkerim kentinin Şufa köyünde zeytin hasadı yapan Filistinli çiftçilere saldırarak onları topraklarını terk etmeye zorladı.

Çiftçilerin olduğu bölgeye ateş eden Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Filistinlileri bulundukları bölgelere dönmemeleri konusunda tehdit etti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167’si çocuk 780 Filistinli hayatını kaybetti.