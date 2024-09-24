Körfez İşbirliği Konseyi: İsrail'in saldırıları bölgeyi infilaka sürükleyebilir

KİK Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Lübnan topraklarındaki saldırılarının, uluslararası yasa, norm ve sözleşmelerin açık bir ihlali olduğunu ve bölgesel barış ve güvenliği tehlikeye attığını ifade etti.

Söz konusu ihlallerin, bölgeyi infilaka götürebilecek tehlikeli bir tehdit oluşturduğunu kaydeden Budeyvi, uluslararası topluma bu provokatif eylemlerin durdurulması ve gerilimlerin tırmanmasını önlemek için harekete geçme çağrısı yaptı.

KİK'in Lübnan'ın egemenliği, barış ve istikrarını desteklediğini vurgulayan Budeyvi, bölgede barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik tüm uluslararası çabaların artırılması gerektiğini dile getirdi.