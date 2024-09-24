Puslu 13.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 24.09.2024 07:48

Körfez İşbirliği Konseyi: İsrail'in saldırıları bölgeyi infilaka sürükleyebilir

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), İsrail ordusunun, Lübnan'a yönelik saldırılarının bölgeyi infilaka götürebilecek tehlikeli bir tehdit oluşturduğunu belirtti.

Körfez İşbirliği Konseyi: İsrail'in saldırıları bölgeyi infilaka sürükleyebilir

KİK Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Lübnan topraklarındaki saldırılarının, uluslararası yasa, norm ve sözleşmelerin açık bir ihlali olduğunu ve bölgesel barış ve güvenliği tehlikeye attığını ifade etti.

Söz konusu ihlallerin, bölgeyi infilaka götürebilecek tehlikeli bir tehdit oluşturduğunu kaydeden Budeyvi, uluslararası topluma bu provokatif eylemlerin durdurulması ve gerilimlerin tırmanmasını önlemek için harekete geçme çağrısı yaptı.

KİK'in Lübnan'ın egemenliği, barış ve istikrarını desteklediğini vurgulayan Budeyvi, bölgede barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik tüm uluslararası çabaların artırılması gerektiğini dile getirdi.

ETİKETLER
İsrail Lübnan
Sıradaki Haber
Hizbullah'tan İsrail'in kuzeyine 6 füze saldırısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:11
Suç örgütleri "Kuyu"ya düşürüldü: 160 gözaltı
07:58
Katil İsrail saldırılarına ara vermiyor: 7 ölü, 15 yaralı
07:34
Dilde, fikirde, işte birlik: İsmail Gaspıralı
07:29
Ankara'da silahlı saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi
06:48
Hizbullah'tan İsrail'in kuzeyine 6 füze saldırısı
06:28
Osmaniye'de 1,3 ton kaçak tütün ele geçirildi, 4 gözaltı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de yatırımcılarla buluştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'de yatırımcılarla buluştu
FOTO FOKUS
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerikalı ve Türk iş insanlarıyla bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerikalı ve Türk iş insanlarıyla bir araya geldi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ