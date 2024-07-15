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Dünya
The Guardian 15.07.2024 09:24

Kopenhag'da şehri ziyaret eden turistlere ödül verilecek

Avrupa Birliği'ndeki pek çok ülke, sayısı artan turistlere karşı önlem almaya başlarken, Danimarka'nın başkenti Kopenhag, ücretsiz içecekler ve kayak gibi ayrıcalıklarla iklim dostu ve iyi huylu gezginleri ülkeye çekmeyi planlıyor.

Kopenhag'da şehri ziyaret eden turistlere ödül verilecek

İspanya'nın Barselona şehrinde, aşırı turizmin getirdiği kalabalıktan sıkılan halk, turistlere su tabancasıyla su sıktı.

Birçok şehir günübirlik ziyarete gelen gezginlerden şehre giriş ücreti almaya başladı.

Buna karşılık Kopenhag'da turistlere, sorumlu davrandıkları sürece gelmeleri için finansal ve diğer teşvikler verilecek.

Danimarka'nın başkenti, çok fazla turistin yükü altında ezilen diğer seyahat noktalarının aksine, yalnızca iyi huylu, sosyal ve çevre bilincine sahip gezginleri çekmeye çalışıyor gibi görünüyor.

Ulusal turizm kurulu, iklim dostu, sürdürülebilir davranışları teşvik etmek için bir program başlattı .

Pazartesiden itibaren bisiklete binmeyi, toplu taşımayı kullanmayı veya limanda veya şehrin parklarında bahçecilik veya çöp toplama gibi hafif işler yapmayı seçenleri ödüllendirecek.

Kendi yeniden kullanılabilir kahve kupalarıyla gelen kişiler, seçili mekanlarda ücretsiz kahve ikramı alabilirken, iyi davranışların karşılığında çatı katındaki kafelerde ücretsiz içecekler veya şehrin yapay kayak pisti kompleksinde geçirilen ekstra zaman gibi diğer ayrıcalıklar da sunulacak.

Resmi Kopenhag turizm kurulu Wonderful Copenhagen'dan Mikkel Aaro-Hansen , bu fikrin, turistlerle yerel halk arasında daha karşılıklı yarar sağlayan ve daha az sıkıntı yaratan bir ilişki yaratmanın uygulanabilir bir yolunu bulma arayışında olan diğer şehirlere de ilham kaynağı olmasını umduğunu söyledi.

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