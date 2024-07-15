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Dünya
BBC, Daily Mail, AA 15.07.2024 07:16

Görgü tanığı: Trump mitingindeki saldırganı fark edip polisleri uyardım

ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki mitingde, Donald Trump'a yönelik suikast girişimine şahit olan bir tanık, eski ABD Başkanı'na ateş açılmadan dakikalar önce çatıda tüfekli bir erkek gördüğünü iddia ediyor.

Görgü tanığı: Trump mitingindeki saldırganı fark edip polisleri uyardım
[Fotograf: AFP]

BBC'ye konuşan ve adının Greg Smith olduğunu ifade eden tanık, saldırganın cuma akşamı Butler County'deki etkinliğin yakınındaki bir binanın tepesine çıktığını öne sürdü.

Smith, Gizli Servis ajanlarını uyardığını ve harekete geçmemeleri karşısında şaşkına döndüğünü söyledi.

Kendi kendime 'Trump neden hâlâ konuşuyor, neden onu sahneden indirmediler' diye düşünüyordum... Bir de baktım ki 5 el ateş edilmiş.

Smith, saldırgan ateş açtıktan sonra Gizli Servis'in "adamın kafasını uçurduğunu" gördüğünü de sözlerine ekledi.

Trump'ın mitinginde silahlı saldırı
Trump'ın mitinginde silahlı saldırı

Mitingi dışarıdan dinlediğini söyleyen Greg Smith, silahlı saldırganı Trump'ın konuşmasının yaklaşık 5. dakikasında gördüğünü iddia etti.

"Adamın yanımızdaki binanın çatısına doğru sürünerek çıktığını fark ettik, 15 metre ötede" ifadelerini kullanan görgü tanığı, sözlerini şöyle sürdürdü:

Elinde bir tüfek vardı, tüfeği net bir şekilde görebiliyorduk. Biz onu işaret ediyorduk, polis aşağıda yerde koşuşturuyordu. 'Hey adamım, çatıda tüfekli bir adam var' diyorduk... Ve polis neler olduğunu bilmiyordu.

Smith, üç-dört dakika boyunca yetkilileri uyarmaya çalıştığını söyledi ancak çatının eğimi nedeniyle silahlı saldırganı muhtemelen göremeyeceklerini düşündüğünü de sözlerine ekledi.

"Bu bir güvenlik hatası"

Görgü tanığı, miting için alınan güvenlik önlemlerini de eleştirdi:

Neden buradaki tüm çatılarda Gizli Servis yok? Burası büyük bir yer değil. Bu bir güvenlik hatası, yüzde 100 güvenlik hatası.

Smith, daha sonra ajanların silahlı saldırganı vurduğuna şahit olduğunu söyledi:

Çatıya çıktılar, silahlarını ona doğrulttular, öldüğünden emin oldular. Adam ölmüştü ve her şey bitmişti.

İşte kare kare Trump'a saldırı anı
İşte kare kare Trump'a saldırı anı

Eski ABD Başkanı Trump, Pensilvanya'daki mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramıştı.

Sağ kulağından yaralanan Trump'ın sağlık durumunun iyi olduğu açıklanmıştı. Olayda, mitinge katılan bir kişi de hayatını kaybetmişti.

ABD Gizli Servisi, şüpheli saldırganın, miting alanının dışındaki yüksek bir yerden kürsünün bulunduğu noktaya birçok kez ateş ettiğini açıklamıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), saldırıyı "suikast girişimi" diye tanımlamıştı.

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