Çekya’nın başkenti Prag’daki Dolni Mecholupy semtinde ilginç aşırı hız yapan bir sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek önce beton bariyerlere, ardından da uçarak kaldırımda yürüyen bir kadına çarptı.

Araç ancak park halindeki bir araca ve bir binanın duvarına çarparak durabildi.

Kazanın ardından uzun süre yerde yatan kadın çevredekilerin çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırılırken, 19 yaşındaki sürücü ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Kadının hayati tehlikesi bulunuyor

Kurtarma ekipleri ve güvenlik güçleri kazanın ardından olay yerine geldi. Kurtarma birimi sözcüsü Jana Postova, kadının kafa travması geçirdiğini ve hayati tehlikesinin bulunduğunu açıkladı.

Polis sözcüsü Richard Hrdina ise yaptığı açıklamada, “Olay Dolnomecholupska caddesinde meydana geldi. Görüntüleri inceliyoruz. Olayın nasıl gerçekleştiği aslında çok açık. Sürücü alkollü değildi. Son incelemelerimizin ardından raporumuzu hazırlayacağız." dedi.