Ulusal basındaki haberlere göre, Kongo'nun Kalkınması İttifakı (CODECO) adlı isyancı grup üyeleri tarafından kaçırılan 8 elçiden biri salıverildi.

Kaçırılan diğer 7 barış elçisinin sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi paylaşıldı.

35 gün önce kaçırılmışlardı

Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi tarafından barış görüşmelerini yürütmeleri için 35 gün önce Ituri eyaletinin Djugu kasabasına gönderilen 8 barış elçisi CODECO üyeleri tarafından kaçırılmıştı.

Cumhurbaşkanı, ülkenin doğusunda faaliyet gösteren isyancıları silah bırakmaya ikna etmek için bölgeye sık sık aracılar ve barış elçileri gönderiyor.

2014'ten beri binlerce sivil öldü

Ülkenin doğusunda faaliyet gösteren isyancıların saldırılarında, 2014'ten bu yana binlerce sivilin öldüğü tahmin ediliyor.

KDC'nin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yıldır altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor.