Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) Silahlı Kuvvetleri'nden (FARDC) yapılan açıklamaya göre, Ituri eyaletine bağlı Boga mevkiinde bulunan Demokratik İttifak Güçleri (ADF) adlı isyancı gruba ait kamp imha edildi.

Kampta bulunan en az 30 isyancı öldürüldü ve askeri mühimmat ele geçirildi.

Aynı bölgede 2 Aralık 2022'de 23 Mart Hareketi adlı isyancı grup üyelerinin saldırısında 272 sivil hayatını kaybetmişti.

KDC'nin doğusunda isyancılarla mücadeleye destek için KDC, Burundi ve Uganda orduları Kasım 2021’den bu yana ortak operasyonlar düzenliyor.

Ülkenin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yıldır altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor. Silahlı grupların saldırılarında binlerce sivil yaşamını yitirdi.