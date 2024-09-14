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Dünya
AA 14.09.2024 10:47

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne 50 bin doz maymun çiçeği virüsü aşısı ulaştırıldı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne (KDC) maymun çiçeği (mpox) virüsüne karşı kullanılmak üzere 50 bin doz aşı gönderildi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne 50 bin doz maymun çiçeği virüsü aşısı ulaştırıldı
[Fotograf: Reuters]

Ulusal basındaki habere göre, ABD tarafından gönderilen aşılar, KDC'li yetkililere teslim edildi.

Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) göre, maymun çiçeği virüsü salgınından en fazla etkilenen ve yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği ülkeye 50 bin doz M çiçeği aşısı ulaştı.

KDC'de bu yılın başından beri yaklaşık 5 bin doğrulanmış maymun çiçeği vakası tespit edildi, 620'den fazla kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

M çiçeği virüsü

M çiçeği virüsü, fareler ve sincaplar gibi kemirgen hayvanlardan veya enfekte olmuş bireylerden bulaşıyor. Virüsün neden olduğu vücut döküntülerine dokunmak, bu döküntülerin bulaştığı giysi, çarşaf, havlu ve benzeri eşyayı kullanmak ve vücut sıvılarıyla temas etmek en önemli bulaş nedenleri arasında yer alıyor.

İlk belirtiler virüsü kaptıktan sonraki 5 ila 21 günde ortaya çıkabiliyor. Virüs, genelde yüksek ateş, baş, sırt ve kas ağrısı, lenf bezlerinde şişlik, yorgunluk, üşüme, titreme ve ciltte su çiçeğine benzer kabarcıklara neden oluyor.

Özel bir tedavi yöntemi olmayan hastalığın tedavisi antiviral ilaçlarla yapılıyor. Vakaların büyük kısmı hastalığı hafif geçiriyor ve birkaç hafta içinde sağlığına kavuşuyor.

DSÖ, "maymun çiçeği hastalığı (Monkeypox)" ismini, 2022'de ırkçılık ve ayrımcılık kaygısıyla "mpox" olarak değiştirmişti.

Maymun çiçeği virüsü, 14 Ağustos'ta DSÖ tarafından "uluslararası öneme sahip halk sağlığı acil durumu" olarak ilan edilmişti.

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