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Dünya
AA 14.09.2024 05:54

Biden: Savaştan Ukrayna galip çıkacak

ABD Başkanı Joe Biden, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile yaptığı görüşmede Rusya'ya gözdağı verirken, "Şurası açık ki bu savaştan Putin galip çıkmayacak, Ukrayna galip çıkacak" dedi.

Biden: Savaştan Ukrayna galip çıkacak
[Fotograf: AA]

ABD Başkanı Biden, İngiltere Başbakanı Starmer'i Beyaz Saray'da kabul ederken, ikili Rusya-Ukrayna savaşı, Orta Doğu'daki durum ve Hint-Pasifik bölgesindeki meseleler ekseninde bir araya geldi.

ABD'nin Ukrayna'ya ağladığı uzun menzilli füzelerin Rusya topraklarını kısıtlayan sınırlamaların kaldırılıp kaldırılmayacağına ilişkin tartışmaların gölgesinde gerçekleştirilen görüşmede iki lider, Ukrayna'ya tam destek verirken Moskova'ya da gözdağı verdi.

Görüşme öncesinde basına kısa bir açıklama yapan Biden, "Ukrayna kendisini Rusya'nın saldırganlığına karşı korumaya çalışırken ABD de İngiltere ile birlikte Ukrayna'ya destek verdi." diyen Biden, "Şurası açık ki bu savaştan Putin galip çıkmayacak, Ukrayna galip çıkacak." değerlendirmesini yaptı.

Putin'in "ABD ile Rusya arasındaki olası bir doğrudan çatışma ihtimaline" ilişkin sözlerine tepkisi sorulan Biden, "Vladimir Putin hakkında fazla düşünmüyorum." cevabını verdi.

İsrail'in Gazze'deki saldırıları sürerken olası bir ateşkes sürecini de görüşeceklerini söyleyen ABD Başkanı, "Orta Doğu'da Hamas'ın elindeki esirlerin serbest bırakılması, acil bir ateşkesin sağlanması ve Gazze'ye insani yardımların artırılmasını sağlayacak bir anlaşma ile ilgili çalışmalarımızı da ele alacağız." şeklinde konuştu.

Hint-Pasifik bölgesindeki son durumu da görüşeceklerini kaydeden Biden, isim vermeden Çin'in bölgedeki faaliyetlerine karşı müttefikleriyle birlikte işbirliği halinde oldukları mesajını verdi.

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