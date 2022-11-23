Haber Giriş: 23 Kasım 2022 Çarşamba 11:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde heyelan: 11 ölü
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde şiddetli yağışların neden olduğu heyelanda 11 kişi öldü.
Ülkenin doğusundaki Güney Kivu bölgesi polis memuru Pecos Menyanga, pazartesi günü başlayan şiddetli yağışların bölgede heyelana neden olduğunu açıkladı.
Menyanga, heyelanda 11 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 kişiden ise haber alınamadığını aktardı.
Heyelanda birçok evin kullanılamaz hale geldiğini kaydeden Menyanga, ölü sayısının artabileceğinden endişe ettiklerini söyledi.
Ülkenin Kuzey Kivu bölgesinde 22 Şubat'ta meydana gelen toprak kaymasında 7 kişi, 21 Mayıs'ta yaşanan toprak kaymasında ise 14 kişi hayatını kaybetmişti.
Etiketler: Heyelan
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