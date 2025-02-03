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Dünya
AA 03.02.2025 23:43

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Goma'yı ele geçiren M23 isyancıları ateşkes ilan etti

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin (KDC) Kuzey-Kivu eyaletinin başkenti Goma’yı geçen hafta ele geçiren isyancı grup 23 Mart Hareketi (M23) ateşkes ilan ettiğini duyurdu.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Goma'yı ele geçiren M23 isyancıları ateşkes ilan etti

M23’ün siyası kanadı Kongo Nehri İttifakından (AFC) yapılan açıklamada, M23’ün ilan ettiği ateşkesin 4 Şubat itibarıyla başlayacağını duyurdu.

Açıklamada, KDC yönetiminin bölgede sebep olduğu insani krizle mücadele etmek için ateşkes kararı alındığı aktarıldı.

KDC'deki çatışmalar

KDC'nin doğusunda, isyancı M23 ile güvenlik güçleri arasında devam eden şiddetli çatışmalar nedeniyle yıl başından bu yana 500 binden fazla kişi yerinden oldu.

Bölgedeki birçok köy ve kasabanın kontrolünü ele geçiren M23, son olarak Kuzey-Kivu eyaletinin başkenti Goma'yı ele geçirmişti.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), yılbaşından bu yana devam eden çatışmalarda şu ana kadar 900 kişinin öldüğünü ve 2 bin 880 kişinin yaralandığını bildirdi.

BM ve KDC, Ruanda'yı M23'e destek vermekle suçlarken Ruanda iddiaları reddediyor.

KDC'nin doğusunda güvenliği sağlamak amacıyla bölge ülkeleri tarafından 23 Mart 2009'da imzalanan barış anlaşmasının bozulmasıyla 23 Mart Hareketi adı altında ortaya çıkan grup, daha sonra M23 şeklinde anılmaya başlamıştı.

M23, büyük ölçüde Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame'nin de kabilesi olan Tutsilerden oluşuyor.

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