Kolombiya'dan İsrail halkına Gazze çağrısı

İsrail'in Gazze'de Filistinli sivillerin yaşadığı bir binaya düzenlediği saldırının görüntülerini X sosyal platformundan paylaşan Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, İsrail halkına seslendi.

Cumhurbaşkanı Petro, "Bugün, dünya barışının ve yaşam hakkının savunulmasında, İsrail halkı ön saflarda yer almalıdır. Sizden rica ediyorum, çocuk soykırımının durdurulması için ne yapmanız gerekiyorsa yapın." ifadelerini kullandı.

Kolombiya, Gazze'de Filistin halkına yönelik saldırıları gerekçe göstererek 3 Mayıs'ta İsrail ile diplomatik ilişkileri resmen kestiğini duyurmuştu.

3 bin 500 çocuk yetersiz beslenme nedeniyle ölüm tehlikesi altında

Gazze'de 3 bin 500 çocuk girişi yasaklanan ürünlerden olan takviye edici gıda ve aşı yoksunluğu ile yetersiz beslenme nedeniyle ölüm tehlikesi altında

ABD ve İsrail'in Gazze'de 2,4 milyon sivilin açlığa mahkum edilmesinde kararlı olduğu vurgulanan Gazze'deki hükümetin medya ofisinden yapılan açıklamada, hasta ve çocuklara uygulanan aç bırakma politikasının, gıda ve ilaç girişinin yasaklanmasının insani olmayan tehlikeli bir yol olduğu belirtildi.

Tüm bunların Gazze'deki sivillere yönelik işlenen bir soykırım savaşı olduğunun altı çizilen açıklamada, işlenen bu suçların durması için acil uluslararası müdahale talep edildi.

Refah Sınır Kapısı 7 Mayıs'tan bu yana kapalı

İsrail ordusu, 7 Mayıs'ta, Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır'la olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

Refah Sınır Kapısı, bölgede İsrail işgalinin başladığı 7 Mayıs'tan bu yana kapalı tutuluyor.

Gazze Şeridi'nin İsrail dışında dış dünyaya açılan tek kapısı olma özelliğini taşıyan Refah Sınır Kapısı'nın kapalı olması, gıda sıkıntısıyla karşı karşıya olan Gazze'ye insani yardım girişlerini de önemli derecede etkiliyor.

İsrail'in Gazze'deki katliamı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 256 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 3 katliam gerçekleştirdiği, söz konusu saldırılarda 25 Filistinlinin daha yaşamını yitirdiği, 80 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 37 bin 372’ye, yaralı sayısının 85 bin 452'ye yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak İsrail'in engellemeleri ​​​​​​​nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.