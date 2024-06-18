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Dünya
AA 18.06.2024 20:15

Azerbaycan: Yeni bir savaşın oluşmasının sorumluluğu Macron diktatörlüğüne ait

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Fransa'nın Ermenistan'a Caesar topçu sistemi satmasına, "Güney Kafkasya'da durumun gerginleşmesinin ve yeni bir savaş kaynağının oluşmasının sorumluluğu intikamcı politika izleyen Erivan yönetimi ile Macron diktatörlüğüne ait olacaktır" ifadeleriyle tepki gösterdi.

Azerbaycan: Yeni bir savaşın oluşmasının sorumluluğu Macron diktatörlüğüne ait
[Fotograf: AA]

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Azerbaycan'ın uyarılarına rağmen Ermenistan'a ölümcül taarruz silahları sağlamasının Fransa'nın Güney Kafkasya'daki provokatif faaliyetlerinin kanıtı olduğu belirtildi.

Fransa Savunma Bakanlığının 2023'te Ermenistan'a sadece savunma amaçlı silahlar sağlayacaklarını beyan ettiği fakat öldürücü silahlar sağladığı hatırlatılan açıklamada, bu durumun Fransa yönetiminin "ikiyüzlülüğünün bir başka tezahürü" olduğu ifade edildi.

Açıklamada, "Güney Kafkasya'da militarizasyon ve jeopolitik entrika politikası izleyen Macron rejimi, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki normalleşmenin ve bölgede sürdürülebilir barışın sağlanmasının önünde engel oluşturuyor. Yıkıcı ve taraflı politikası nedeniyle normalleşmenin ve bölgesel süreçlerin dışında kalan Fransa'nın mevcut yönetimi, Azerbaycan'a karşı yıkıcı politikasını sürdürmektedir." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada Fransa'nın sömürgecilik siyaseti hatırlatıldı

Ermenistan'ın işgalci bir devlet olduğu belirtilen açıklamada, "BMGK daimi üyesi Fransa'nın, kanlı saldırı deneyimi olan Ermenistan'ı yeniden silahlandırması ve Erivan yönetiminin intikamcı politikasını desteklemesi hem siyasi sorumsuzluktur hem de yeni bir savaşa giden yolu açmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Fransa'nın sömürgecilik siyaseti hatırlatılarak, Yeni Kaledonya ve diğer deniz ötesi Fransız bölgelerindeki itirazların silah gücüyle bastırılmasının "Macron rejiminin" gerçek yüzünü ortaya koyduğu kaydedildi.

Fransa'nın sömürgecilikten miras kalan köklü sorunlarını çözmek ve yeni sömürgecilik politikalarına son vermek yerine Azerbaycan'a karşı kara propaganda ve dezenformasyon kampanyası yürüttüğü belirtilen açıklamada, "Güney Kafkasya'da durumun gerginleşmesinin ve yeni bir savaş kaynağının oluşmasının sorumluluğu intikamcı politika izleyen Erivan yönetimi ile Macron diktatörlüğüne ait olacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu ile Ermeni mevkidaşı Suren Papikyan, Ermenistan'a Caesar topçu sistemi satışına ilişkin anlaşma imzalamıştı.

Caesar topçu sistemleri, Fransız savunma sanayisi şirketi Nexter tarafından üretiliyor.

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Azerbaycan Ermenistan Fransa Emmanuel Macron
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