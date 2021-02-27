Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, gerçekleştirdiği basın toplantısında, 28 Şubat'ta dolacak olan sağlıkta acil durumun 3 ay daha uzatıldığını söyledi.

Duque, "Ülkede COVID-19'un etkisi azalmakla beraber risk devam ediyor. Önlemlerin sonuç vermesi için kalabalık oluşturan, kamusal ve özel etkinlikler, yasak kapsamında olmaya devam edecek." dedi.

70 yaş ve üzerindeki kişilere önleyici izolasyonda kalmaya devam etmeleri tavsiyesinde bulunan Duque, ülkeye yeni aşıların gelmeye devam edeceğini kaydetti.