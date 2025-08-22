Açık 19.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 22.08.2025 01:49

Kolombiya'da askeri üs yakınlarında bombalı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Kolombiya'nın Cali kentindeki askeri hava üssü yakınlarında bir kamyonla düzenlenen bombalı saldırıda, ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 36 kişi yaralandı.

Kolombiya'da askeri üs yakınlarında bombalı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Kolombiya'da Valle del Cauca yönetim bölgesine bağlı Marco Fidel Suarez Askeri Hava Üssü yakınlarında, bomba yüklü bir kamyonla saldırı düzenlendi.

İlk belirlemelere göre, bombalı saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, çoğu ağır 36 kişi yaralandı.

Saldırı nedeniyle çevredeki iş yerleri ve araçlarda büyük hasar oluştu.

Kolombiya'da askeri üs yakınlarında bombalı saldırı: Ölü ve yaralılar var

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırıdan eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri'nin (FARC) çatı örgütü Estado Mayor Central elebaşı Ivan Mordisco'yu sorumlu tuttu.

Cauca'daki Canon del Micay bölgesinde ordunun bir süredir operasyon yürüttüğünü hatırlatan Petro, "Terörizm, kendilerini Ivan Mordisco tarafından yönetildiğini iddia eden ve uyuşturucu ticareti konseyinin kontrolüne tabi olan grupların yeni ifadesidir." dedi.

Cali Belediye Başkanı Alejandro Eder, yerel basına yaptığı açıklamada, bugünden itibaren kentte 4 tondan fazla kamyonların girişini kısıtlayacaklarını belirterek, "Bu şiddet eylemi, şehrimizin yaşamına, huzuruna ve güvenliğine yönelik bir tehdittir." ifadesini kullandı.

Öte yandan, saldırının sorumlularını ortaya çıkarmaya yardımcı olacak kişilere 100 bin dolar ödül verileceği açıklandı.

EMC

"Ivan Mordisco" ismiyle bilinen Nestor Gregorio Vera'nın yönettiği ve FARC ile devlet arasındaki barış anlaşmasına hiç katılmayan EMC, FARC'ın sözde "Genelkurmay Başkanlığı" olarak da biliniyor.

Ülke basınına göre 2 bin 180'i silahlı olmak üzere 3 bin 500'den fazla üyeye sahip EMC, Venezuela ve Ekvador'un yanı sıra Kolombiya'nın batı, orta ve doğusunda uyuşturucu, kaçakçılık ve haraç gibi yollardan finansman sağlıyor.

ETİKETLER
Kolombiya
Sıradaki Haber
ABD'de Villanova Üniversitesi'nde silahlı saldırgan alarmı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:32
ABD'de Villanova Üniversitesi'nde silahlı saldırgan alarmı
01:23
İran batı hava sahasını geçici olarak kapattı
01:01
İstanbul'da duvarlarından ses gelen 2 bina boşaltıldı
00:27
Katil İsrail, Gazze'nin kuzeyine verilen suyu azaltarak güneye göçü zorlayacak
23:53
ABD, 55 milyondan fazla kişinin vizesini inceliyor
23:49
'Asrın inşa seferberliği' ile deprem bölgesi yeniden ayağa kaldırılıyor
İzmir’de yıldızlı gece
İzmir’de yıldızlı gece
FOTO FOKUS
Kırmızı bültenle aranan 3 kişi Türkiye'ye getirildi
Kırmızı bültenle aranan 3 kişi Türkiye'ye getirildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ