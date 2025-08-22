Açık 19.4ºC Ankara
Dünya
AA 22.08.2025 01:30

ABD'de Villanova Üniversitesi'nde silahlı saldırgan alarmı

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde bulunan Villanova Üniversitesi kampüsünde silahlı saldırgan alarmı verilirken, öğrencilerden güvenli yerlere sığınmaları istendi.

ABD'de Villanova Üniversitesi'nde silahlı saldırgan alarmı

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde yer alan Villanova Üniversitesi kampüsü, yerel saatle 17.30 sularında verilen silahlı saldırgan alarmı nedeniyle giriş çıkışlara kapatıldı.

Polis, kampüs içinde bir silahlı saldırgan olduğu uyarısında bulunurken, öğrencilerden güvenli bir yere sığınmalarını istedi.

Öğrenciler kapalı alanlara giderek kapıları kilitledi

Çoğu öğrencinin, Villanova uyarı sisteminden gelen mesajın ardından kapalı alanlara giderek, kapıları kilitlediği belirtildi.

Sosyal medyada, saat 17.45 civarında polisin binaları boşalttığı ancak "şu anda herhangi bir kurban rapor edilmediği" bilgisi paylaşıldı.

Delaware Bölge Savcısı Jack Stollsteimer, yaptığı açıklamada, "durumu kontrol altına almaya çalıştıklarını" bildirdi.

OKUMA LİSTESİ