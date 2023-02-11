Kolombiya'da Ulusal Afet Risk Yönetimi Biriminin (UNGRD) açıklamasında, "Arama kurtarma ekibi, 8 köpek, veterinerler, teknolojik arama ekibi, yapı mühendisleri ve lojistikten oluşan ekibimiz pazar günü yola çıkacak." bilgisi verildi.

Türkiye'nin Bogota Büyükelçiliği de Twitter hesabından Kolombiya'nın desteğine teşekkür ederek şu paylaşımı yaptı:

"Dost Kolombiya Hükümeti arama-kurtarma çalışmaları ile rehabilitasyon sürecine katkıda bulunmak üzere (THY) uçuşlarıyla yarından itibaren 45 profesyonel ve 8 köpekten oluşan arama-kurtarma ve sıhhiye ekibini ülkemize gönderecek. Ekip seyyar acil istasyonu da kuracak."