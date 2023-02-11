Kolombiya Türkiye'ye 45 kişilik arama kurtarma ekibi gönderecek
Kolombiya, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Türkiye'ye 45 kişilik arama kurtarma ekibi göndermeye karar verdi.
Kolombiya'da Ulusal Afet Risk Yönetimi Biriminin (UNGRD) açıklamasında, "Arama kurtarma ekibi, 8 köpek, veterinerler, teknolojik arama ekibi, yapı mühendisleri ve lojistikten oluşan ekibimiz pazar günü yola çıkacak." bilgisi verildi.
Türkiye'nin Bogota Büyükelçiliği de Twitter hesabından Kolombiya'nın desteğine teşekkür ederek şu paylaşımı yaptı:
"Dost Kolombiya Hükümeti arama-kurtarma çalışmaları ile rehabilitasyon sürecine katkıda bulunmak üzere (THY) uçuşlarıyla yarından itibaren 45 profesyonel ve 8 köpekten oluşan arama-kurtarma ve sıhhiye ekibini ülkemize gönderecek. Ekip seyyar acil istasyonu da kuracak."
Dost #Kolombiya Hükümeti arama-kurtarma çalışmaları ile rehabilitasyon sürecine katkıda bulunmak üzere, @TK_TR uçuşlarıyla yarından itibaren 45 profesyonel ve 8 köpekten oluşan arama-kurtarma ve sıhhiye ekibini ülkemize gönderecek.— EmbajadaTürkiyeBogota (@Bogota_BE) February 11, 2023
Ekip seyyar acil istasyonu da kuracak.
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