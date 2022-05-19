Haber Giriş: 19 Mayıs 2022 Perşembe 18:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kolombiya Cumhurbaşkanı Türkiye'ye geliyor
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Kolombiya Cumhurbaşkanı Ivan Duque Marquez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle yarın Türkiye'yi ziyaret edecek.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kolombiya Cumhurbaşkanı Ivan Duque Marquez, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle 20-22 Mayıs'ta Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunacak.
Ziyaret sırasında yapılacak görüşmelerde, Türkiye-Kolombiya arasındaki ilişkiler tüm yönleriyle gözden geçirilecek, iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.
Ziyaret kapsamında, ikili ilişkilere önemli katkı sağlayacak anlaşmaların imzalanması da gündemde olacak.
Görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulması da öngörülüyor.
Etiketler: Kolombiya Recep Tayyip Erdoğan
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