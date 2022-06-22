Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Gazimağusa'ya bağlı Ağıllar ile Mersinlik köyleri arasındaki dağlık ve ormanlık alanda dün akşam saatlerinde başlayan yangına müdahale devam ediyor.

Yangının, Altınova ve Ağıllar köylerine doğru ilerlediği belirtiliyor.

Yangın bölgesinde bulunan İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, alevlerin rüzgarın etkisiyle yayılmaya devam ettiğini, Altınova'da Mandıralar bölgesinin, Ağıllar bölgesinde ise Buluşa Manastırı'nın tehdit altında olduğunu açıkladı.

[Fotoğraf: AA]

Toroslu, Mersinlik’teki tehlikenin halen sürdüğünü ancak köyün tahliye edilip edilmeyeceğinin rüzgara bağlı olduğunu ifade ederek, tahliye için gerekli önlemlerin alındığını ancak şu anda tahliye yapılmadığını belirtti.

2 kişi tutuklandı

Öte yandan, yangınla ilgili polis soruşturmasında iki kişinin tutuklandığı bilgisi paylaşıldı.

Yol kenarında bırakılan kepçenin akü kablolarının kısa devre yapması sonucu çıktığı düşünülen yangın, rüzgarın etkisiyle yol kenarından ormanlık alana sirayet etti.

Şu ana dek yanan alan 2 bin 600 dönüm

Çıkan yangın sonucu söz konusu kepçe tamamen yanarak kullanılmaz hale gelirken, ormanlık alana yayılan yangını söndürme çalışmaları hala devam ediyor.

Şahıslar tutuklanırken, olay hakkındaki soruşturma devam ediyor.

Bölgede şu ana dek yanan alanın 2 bin 600 dönüm olduğu da açıklandı. Yangın söndürme çalışmaları sırasında yaralanan bir itfaiye personeli ile dumandan etkilenen üç kişinin de hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Tatar ve Üstel bölgeye geldi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Ünal Üstel, yangın bölgesine giderek, yangın söndürme çalışmalarıyla ilgili yerinde inceleme yaptı ve yetkililerden bilgi aldı.

Tatar, ekiplerin yoğun olarak çalıştığını belirterek, "Gerçekten çok büyük bir yangın, bunu üzüntüyle paylaşıyorum." dedi.

[Fotoğraf: AA]

Türkiye'den yangın söndürme helikopteri ve uçaklarının bölgede çalıştığını kaydeden Tatar, İngiliz Üsler Bölgesi ve Kıbrıs Rum kesiminden de helikopter talep edildiğini söyledi.

Tatar, tedbir amaçlı köy yerlerindeki tarlaların sürüldüğünü de ifade etti. Türkiye'de Marmaris'te de yangın yaşandığ ını hatırlatan Tatar, "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Yangını söndürmek için fedakarca çalışan herkese teşekkür eden Üstel, yangın söndürme sırasında dumandan etkilenip rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan görevlilere geçmiş olsun dileğinde bulundu.