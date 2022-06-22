Haber Giriş: 22 Haziran 2022 Çarşamba 15:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
ABD'nin Moskova Büyükelçiliğinin adresi Ukrayna'daki ayrılıkçı yönetimin ismi oldu
[Fotoğraf: Reuters]
Rusya'da Moskova Belediyesi, ABD Büyükelçiliği binasının bulunduğu meydanın ismini, Ukrayna’nın doğusundaki Rus destekli ayrılıkçıların ilan ettiği sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin ismi ile değiştirdi.
Rusya'da Moskova Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ABD'nin Moskova Büyükelçiliğinin bulunduğu adresin değişimi ile ilgili anket yapıldı.
Ankete 278 bin 684 kişinin katıldığı bilgisi verilen açıklamada, "ABD'nin Moskova Büyükelçiliği, yeni resmi adrese sahip. ABD'nin diplomatik misyonu, artık Donetsk Halk Cumhuriyeti Meydanı No:1 adresinde bulunacak. Bunu ankete katılanların yaklaşık yüzde 45'i onayladı." denildi.
ABD'nin Moskova Büyükelçiliğinin eski adresinin Bolşoy Devyatinskiy Sokağı olduğu anımsatılan açıklamada, söz konusu adresin iptal edildiği belirtildi.
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