Rusya'da Moskova Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ABD'nin Moskova Büyükelçiliğinin bulunduğu adresin değişimi ile ilgili anket yapıldı.

Ankete 278 bin 684 kişinin katıldığı bilgisi verilen açıklamada, "ABD'nin Moskova Büyükelçiliği, yeni resmi adrese sahip. ABD'nin diplomatik misyonu, artık Donetsk Halk Cumhuriyeti Meydanı No:1 adresinde bulunacak. Bunu ankete katılanların yaklaşık yüzde 45'i onayladı." denildi.

ABD'nin Moskova Büyükelçiliğinin eski adresinin Bolşoy Devyatinskiy Sokağı olduğu anımsatılan açıklamada, söz konusu adresin iptal edildiği belirtildi.