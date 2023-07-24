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Dünya
AA 24.07.2023 19:26

KKTC'de sıcaklar nedeniyle belirli saatlerde dışarıda çalışma yasağı uzatıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) sıcak hava koşulları nedeniyle 17-21 Temmuz tarihleri arasında uygulanan belirli saatlerde dışarıda çalışma yasağı, 31 Temmuz'a kadar uzatıldı.

KKTC'de sıcaklar nedeniyle belirli saatlerde dışarıda çalışma yasağı uzatıldı
[Fotograf: AA]

KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yasağı uzatma kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bakanlık kararında, 31 Temmuz gün bitimine kadar 12.00-16.00 saatleri arasında açık havada çalışma yapılmayacağı belirtilerek, "Meskun mahal dışında yapılacak olan tarım ve inşaat sektörü işleri için işe başlama saatleri işverenler tarafından belirlenebilir. Erken işe başlama kapsamında inşaat işinin bulunduğu yere agrega, hazır beton, diğer inşaat malzemesi ve iş makinesi taşınması için erken işe başlama saati kapsamında uygulama yapılabilir" ifadeleri kullanıldı.

KKTC'de mevsim normallerinin 5 ila 8 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıkları sebebiyle daha önce 17 Temmuz'dan 21 Temmuz'a kadar işçilerin dışarıda çalışmaları yasaklanmıştı.

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