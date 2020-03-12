KKTC'de Bakanlar Kurulu bir kez daha koronavirüs gündemiyle olağanüstü toplandı. Toplantıya Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı başkanlık etti.

Toplanta da alınan kararları ise KKTC Dışişleri Bakanı Kudret Özersay açıkladı. Ülkede eğitime verilen ara 22 Mart'a kadar uzatıldı, kültürel ve sportif faaliyetler de aynı tarihe kadar durduruldu.

Özersay, Güney Kıbrıs Rum kesimi ile olan Akyar ve Yeşilırmak sınır kapılarının da 22 Mart'a kadar kapatılacağını açıkladı.