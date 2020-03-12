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KKTC'de eğitime verilen ara uzatıldı
[Fotoğraf: AA]
KKTC Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, ülkede eğitime verilen aranın 22 Mart'a kadar uzatıldığını açıkladı. Ayrıca ülkede çalışma izinleri de durduruldu.
KKTC'de Bakanlar Kurulu bir kez daha koronavirüs gündemiyle olağanüstü toplandı. Toplantıya Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı başkanlık etti.
Toplanta da alınan kararları ise KKTC Dışişleri Bakanı Kudret Özersay açıkladı. Ülkede eğitime verilen ara 22 Mart'a kadar uzatıldı, kültürel ve sportif faaliyetler de aynı tarihe kadar durduruldu.
Özersay, Güney Kıbrıs Rum kesimi ile olan Akyar ve Yeşilırmak sınır kapılarının da 22 Mart'a kadar kapatılacağını açıkladı.
Etiketler: son dakika KKTC eğitime araSon Güncelleme: 12 Mart 2020 Perşembe 14:44
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