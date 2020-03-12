Libya'nın doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri darbeci General Halife Hafter, ülkeyi bir şiddet sarmalına sürüklüyor.

Milislerine geçtiğimiz yıl nisan ayında başkent Trablus'u ele geçirme talimatı veren Hafter, ateşkes çağrılarını yanıtsız bırakıyor.

Darbeci general, bu hafta içinde Fransa ve Almanya'yı ziyaret etti; bu ülkelerde en üst seviyede kabul gördü.

Aynı saatlerde Hafter'e bağlı milislerin saldırıları yine sivilleri hedef aldı.

Hafter'e verilen silah desteği raporlandı

Stockholm Uluslararası Barış Enstitüsü'nün raporu, bu saldırıların hangi ülkelerden alınan silahlarla düzenlendiğine ışık tutuyor.

Raporda, darbeci Hafter'in 2015-2019 arasında Birleşik Arap Emirlikleri ve Ürdün'den zırhlı araçlar, Mısır'dan savaş uçakları ve Belarus'tan helikopterler aldığı yer alıyor. Trablus'a yönelik saldırılar da olmak üzere Libya genelindeki birçok saldırıda savaş uçaklarının ve silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) kullanıldığı belirtiliyor.

[Fotoğraf: Reuters]

Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait uçakların Libya'ya silah ve paralı asker taşıdığı daha önce de tespit edilmişti.

Raporda, Birleşik Arap Emirlikleri'nin sadece Libya'da değil Yemen'deki iç savaşta da sorumluluğu olduğuna dikkat çekiliyor.

Kamera: Aykut Olgun