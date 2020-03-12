Dünyaya korku salan koronavirüs milyonlarca insanın hayatını etkiliyor. Salgının önüne geçmek için uygulanan tedbirler arasında en yaygın olanı seyahat kısıtlamaları. Ancak ülkelerin aldığı birbirinden farklı tedbirler de yok değil.

İtalya, 60 milyonluk ülkenin tamamını karantina altına aldı. Bu da ülkede günlük hayatı derinden etkiliyor. Süpermarket ve eczane gibi temel ihtiyaç hizmeti verenler dışında bütün işletmelerin kapatılması kararı verildi.

İran'da nakit alışveriş yasak

İtalya sokaklarında, insanlar birbirlerine üç adımdan fazla yaklaşmamaya özen gösteriyor. Polis, sokaklarda devriye geziyor. Belediye görevlileri, anonslar yaparak halkı evde kalmaları için uyarıyor. Ülkede düğün ve cenaze törenleri de artık yapılamıyor.

İran'da bankaların nakit alışverişi yasaklandı. Banka işlemleri mobil bankacılık yöntemi ile yapılıyor. Japonya ve ABD'de evden çalışma çağrısı yapan şirketlere her geçen gün yenileri ekleniyor.

Pazar ayini internet üzerinden

Fransa, binden fazla kişinin katılacağı tüm etkinlikleri yasakladı. Avusturya-İtalya sınırında araçlar durduruluyor, sağlık kontrolleri yapılıyor.

Vatikan'da 15 Mart'a kadar sabah ayinlerine katılım olmayacak, etkinlikler internet üzerinden yapılacak. Papa'nın 8 Mart'taki geleneksel pazar ayini de canlı olarak internet üzerinden yayınlandı.

Danimarka'da vatandaşlığa kabul işlemleri iptal

Danimarka'da vatandaşlığa kabul işlemleri iptal edildi. Sebebi ise kabul sırasında başvuranla resmi görevlinin yasa gereği tokalaşmak zorunda olması. Yasada, eldiven giyerek tokalaşmanın yapılamayacağına dair açık hüküm bulunuyor.

Avustralya'da ise koronavirüs önlemlerine dikkat çekmek için ilginç bir yola başvuruldu. Sydney'de bir kişi gökyüzüne uçakla "ellerini yıka" yazdı.