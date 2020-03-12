Libya'da darbeci General Halife Hafter'e bağlı milislerin saldırıları ve yaşanan çatışmaların en çok etkilediği alanlardan biri de sağlık.

Sivillerin yaşam alanlarına arka arkaya saldırı düzenleyen Hafter, liman, havaalanı ve üniversitelerin yanı sıra hastaneleri de hedef alıyor.

TRT Haber'e konuşan Libya Sağlık Bakanı Ahmeyd Ibn Omer, sağlık hizmetlerinde meydana gelen aksamalara dikkat çekiyor:

"Şeker hastaları hastanemiz ile 15 sahra hastanemiz vuruldu. 20 personelimiz de bombardımanda öldü. Sağlık ekiplerimiz de hizmetlerimiz de çok zarar gördü. Personelimizin çoğu yabancı uyruklu olduğu için, can güvenliği nedeniyle ülkelerine dönmek zorunda kaldılar."

[Libya Sağlık Bakanı Ahmed Ibn Omer, TRT Haber'e konuştu.]

Hem personel sıkıntısı yaşandığını hem de saldırılar nedeniyle hastanelere başvuruların arttığını söyleyen Omer, şunları kaydetti:

"Saldırılar yüzünden meydana gelen göçle sağlık merkezlerimize günlük normal kapasiteden çok daha fazla başvuru oluyor. Bombardımandan dolayı Trablus'un çevresindeki ilçelere de ilaç, tıbbi malzeme ve sağlık personeli gönderemiyoruz."

Koronavirüs endişesi

Koronavirüse karşı ilk günden tedbirlerin alındığını söyleyen Omer, "Müşahede odaları kuruldu. Limanlarda, sınır kapılarında, havaalanlarında giriş yapanlara sağlık taraması yapılıyor. Virüs çevre ülkelerde görüldü ama henüz Libya'ya gelmedi." diye konuştu.

Türkiye ile iş birliği

Türkiye ile Libya arasında birçok konuda olduğu gibi sağlık alanında da iş birliği yapılıyor.

Libya Sağlık Bakanı Omer, ağır hasta olanların ve yaralıların Türkiye'de tedavi edildiğini söyledi.

Omer, önümüzdeki günlerde de sağlık personelinin eğitilmesi gibi konularda başka anlaşmaların yürürlüğe gireceğini belirtti.

Kamera: Aykut Olgun