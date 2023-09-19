KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre'den, Erdoğan'ın BM'de verdiği mesajlara destek

Töre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'ndaki hitabına dair açıklamada bulundu.

Zorlu Töre, "Sayın Erdoğan’ın KKTC’nin bağımsızlığının tanınması yönünde geçtiğimiz yıl yapmış olduğu çağrıyı bu yıl da yinelemesi, uluslarası kamuoyuna KKTC ile ticari ve diplomatik ilişki kurması yönündeki söylemini bir kez daha selamlıyoruz." ifadesini kullandı.

Töre, Erdoğan'ın Pile-Yiğitler yolu ile ilgili gelişmeleri gündeme getirmesinin ve BM'ye görevlerini, tarafsızlık ilkesini hatırlatmasının, uluslararası camianın Kıbrıs’ta gerçekte neler yaşandığını öğrenmesi açısından önemli olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Uluslarası toplumu KKTC’nin bağımsızlığını tanımaya, bu ülkeyle diplomatik, siyasi ve ekonomik bağlar kurmaya davet ediyoruz. pic.twitter.com/Mv2lOeItHU — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 19, 2023

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı ayrıca, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın her zaman belirttiği gibi 'Dünya beşten büyüktür' sözünün, ne kadar yerinde bir tespit olduğu da son Pile konusunda ortaya çıkmıştır.

Sayın Erdoğan’a Kıbrıs Türk halkının sesini bütün dünyaya bir kez daha haykırdığı için halkım adına teşekkür ediyor, Türk Yüzyılı'nı inşa etmek için Anavatanımız ile birlikte bu yoldaki yürüyüşümüze devam edeceğimizi ifade etmek istiyorum."