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Dünya
TRT Haber 19.09.2023 22:09

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre'den, Erdoğan'ın BM'de verdiği mesajlara destek

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, "Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler’in 78. Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada Milli Davamız Kıbrıs Konusu ile ilgili bütün dünyaya verdiği mesajları yürekten alkışlıyoruz." açıklamasını yaptı.

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre'den, Erdoğan'ın BM'de verdiği mesajlara destek

Töre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'ndaki hitabına dair açıklamada bulundu.

Zorlu Töre, "Sayın Erdoğan’ın KKTC’nin bağımsızlığının tanınması yönünde geçtiğimiz yıl yapmış olduğu çağrıyı bu yıl da yinelemesi, uluslarası kamuoyuna KKTC ile ticari ve diplomatik ilişki kurması yönündeki söylemini bir kez daha selamlıyoruz." ifadesini kullandı.

Töre, Erdoğan'ın Pile-Yiğitler yolu ile ilgili gelişmeleri gündeme getirmesinin ve BM'ye görevlerini, tarafsızlık ilkesini hatırlatmasının, uluslararası camianın Kıbrıs’ta gerçekte neler yaşandığını öğrenmesi açısından önemli olduğunu ifade etti.


KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı ayrıca, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın her zaman belirttiği gibi 'Dünya beşten büyüktür' sözünün, ne kadar yerinde bir tespit olduğu da son Pile konusunda ortaya çıkmıştır.

Sayın Erdoğan’a Kıbrıs Türk halkının sesini bütün dünyaya bir kez daha haykırdığı için halkım adına teşekkür ediyor, Türk Yüzyılı'nı inşa etmek için Anavatanımız ile birlikte bu yoldaki yürüyüşümüze devam edeceğimizi ifade etmek istiyorum."

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