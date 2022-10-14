Haber Giriş: 14 Ekim 2022 Cuma 23:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
KKTC Cumhurbaşkanı'ndan Bartın'daki maden kazasına ilişkin taziye mesajı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden kazasında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da şifa diledi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Twitter hesabından Bartın'daki maden ocağı patlamasına ilişkin paylaşım yaptı.
Tatar, taziye mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Bartın Amasra'da maden ocağındaki patlamayı büyük bir üzüntüyle öğrendim. Hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, tüm yaralılara acil şifalar diliyorum. En erken zamanda arama ekiplerinin kurtarma çalışmalarının başarıyla tamamlanmasını dilerim. Milletimize geçmiş olsun."
Bartın'da maden ocağında patlama
Bartın'ın Amasra ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü’nde saat 18.15 sıralarında yer altında patlama meydana geldi.
Olay yerine AFAD, itfaiye, polis, jandarma ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.
Etiketler: Bartın Ersin Tatar KKTC Maden
Sıradaki Haber
Türk Devletleri Teşkilatı dış politika uzmanları Özbekistan'da
Yükleniyor lütfen bekleyiniz