Haber Giriş: 14 Ekim 2022 Cuma 21:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
BM'den Rusya'ya 'esirlere erişim izni verilmesi' çağrısı
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya'ya, Ukrayna'da ele geçirdiği tüm esirlere erişime imkan tanıması çağrısında bulundu.
Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric, yaptığı yazılı açıklamada, "Guterres, Uluslararası Kızılhaç Komitesine (ICRC), 3. Cenevre Sözleşmesi de dahil olmak üzere uluslararası hukuk uyarınca tüm savaş esirlerine tam erişim hakkı verilmesi yönünde Rusya'ya yaptığı çağrıyı yineler." ifadesini kullandı.
ICRC ise yaptığı açıklamada, aylardır hapishaneyi ziyaret etmeye hazır olduklarını ancak erişim izni alamadıklarının bilgisini verdi.
Ukraynalı yetkililer, ICRC'ye, 2014'ten bu yana Rusya'nın kontrolündeki Donetsk'teki hapishaneyi ziyaret etmesi çağrısında bulunuyordu.
Rusya ve Ukrayna, geçen ay, Türkiye'nin arabuluculuğu sayesinde en az 200 kişilik esir değişimi gerçekleştirmişti.
Etiketler: Birleşmiş Milletler Rusya Ukrayna Antonio Guterres
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