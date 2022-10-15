Filistin'de ulusal birlik yolunda önemli bir adım atıldı.

14 Filistinli grup, ülkedeki bölünmeyi sonlandırmak için üzerinde uzlaştıkları Cezayir Bildirisi'ni imzaladı.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un da katıldığı imza töreni, Cezayir'deki Kongre Sarayı'nda düzenlendi. 14 Filistinli grubun temsilcisi sahneye çıkarak bildiriye imza attı.

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, 40 yıl önce Cezayir’de "Filistin Bağımsızlık Bildirisi"nin Filistin lideri Yaser Arafat tarafından ilan edilmesini hatırlattı.

Bildirinin, 1967 sınırları çerçevesinde ve başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasına vesile olması temennisinde bulundu.

Hamas lideri İsmail Haniye Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'a ve Cezayir halkına teşekkür etti.

Hamas lideri Haniye TRT Arapça'ya özel açıklamalarda bulundu.

"Anlaşma, Filistin halkının işgale karşı birliğini güçlendirecek"

Haniye, anlaşmanın Filistin halkının işgale karşı birliğinin güçlenmesine büyük katkı sunacağını söyledi:

"Filistin halkının işgale karşı direnişine devam edebilmesi, dik duruşunun güçlendirilmesi için en önemli mesele filistin'in yönetimi ve halkının birlik olmasıdır. Filistin meselesini korumak ve meselemizi uluslararası önemli gelişmelerin zararlı etkilerinden koruyabilmek için bizler yeniden ulusal birliğimizi sağlamaya önem veriyoruz."

Bildiriye göre Filistin 1 yıl içinde seçime gidecek

Bildiride, İsrail işgaline karşı direnişin temeli olan ulusal birliğin önemi vurgulandı, devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin bir yıl içerisinde yapılması kararlaştırıldı.

Türkiye'den memnuniyet mesajı

Türkiye de ulusal uzlaşı konferansının memnuniyetle karşılandığını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cezayir’in Filistinliler arası uzlaşı sürecine katkısının takdir edildiği vurgulandı.

Açıklamada "Kayıtlı adımların hayata geçirilmesini temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.