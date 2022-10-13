Filistin Kurtuluş Örgütü Yürütme Komitesi Üyesi Vasıl Ebu Yusuf, yaptığı açıklamada, Filistinli grupların, Cezayir'in arabuluculuğunda uzlaşı anlaşmasına imza attığını söyledi.

Anlaşmayı duyurmak için yerel saatle 17.00'de (TSİ 19.00) basın toplantısı düzenleneceğini aktaran Ebu Yusuf, metinde, birlik hükümeti maddesinin silinmesi gibi bazı değişiklikler yapıldığını ifade etti.

Cezayir Cumhurbaşkanlığından bugün yapılan yazılı açıklamada, diyalog görüşmelerinin sona erdiği ve "Cezayir Bildirisi"nin gün içinde imzalanacağı kaydedilmişti.

Açıklamada, bildirinin, "Filistinli gruplar arasında birliğin sağlanması için güçlü bir zemin oluşturacağı" ifade edilmişti.

Filistin Ulusal Girişim Hareketi Genel Sekreteri Mustafa el-Bergusi de daha önce yaptığı açıklamada, Filistinli grupların Cezayir'deki diyaloglarını başarıyla tamamladığını ve Cezayir Ulusal Mutabakat Belgesi üzerinde anlaştığını belirtmişti.