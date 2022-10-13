Haber Giriş: 13 Ekim 2022 Perşembe 15:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fransa Bölge İdaresi İbn Rüşd Lisesi'ne tazminat ödeyecek
Fransa'da mahkeme, İbn Rüşd Lisesi'ni dışarıdan para almakla suçlayan Hauts-de-France bölge idaresini 500 bin avro tazminat ödemeye mahkum etti.
Ülke basınındaki haberlere göre, Lille İdare Mahkemesi, liseyi Katar'ın finanse ettiğini ileri sürerek, 2019-2020 ve 2020-2021 eğitim-öğretim dönemleri için okula vermesi gereken yardımları kesen bölge yönetiminin 500 bin avro tazminat ödemesine hükmetti.
Mahkeme, bölge idaresine bu parayı 8 gün içinde ödemesini tebliğ etti.
Hauts-de-France bölgesi yönetimi, İbn Rüşd Lisesi'ne 2014'te Katar'dan yaklaşık 800 bin avro finansman desteği geldiği gerekçesiyle okula yapacağı eğitim yardımını kestiğini duyurmuştu.
Okul yönetimi konuyu yargıya taşımıştı.
Danıştay da bölge idaresinin kararının hukuksuz olduğuna hükmetmişti
Etiketler: Fransa
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