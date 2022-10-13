Fas İnsan Hakları Derneği'nin Nador şubesine ait Facebook sayfasından yapılan açıklamada, Nador Mahkemesi'nin 24 Haziran'daki olaylarda yakalanan 15 düzensiz göçmen hakkında hapis cezası kararı aldığı kaydedildi.

Mahkemenin 5 sanık için üçer yıl, diğer 10 sanık için de ikişer yıl hapis kararı verdiği belirtildi.

Açıklamada, temyiz aşamasında, alınan kararın yeniden gözden geçirilmesinin umulduğu ifade edildi.

Fas makamlarından ise mahkeme kararına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Ülkede 24 Haziran'da yaşanan faciaya ilişkin görülen davada 84 sanık "Fas topraklarına yasa dışı yollarla girmek, silah bulundurmak, kamu görevlilerine yönelik hakaret, şiddet ve itaatsizlikte bulunmak" gibi suçlamalarla yargılanıyor.

Melilla'da yaşananlar

Melilla'daki Fas-İspanya sınırında 24 Haziran sabahı yaşanan olayda, Fas tarafındaki yaklaşık 1500 düzensiz göçmen 10 metre yüksekliğindeki dikenli tel örgülerin olduğu sınır hattına akın etmişti.

Fas polisi ve İspanya makamları, düzensiz göçmenleri organize şekilde sınıra akın etmek, güvenlik güçlerine taş ve asit atarak saldırmakla suçlamıştı.

Fas hükumeti, söz konusu olayda 23 göçmenin öldüğünü, 100'den fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.