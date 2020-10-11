Lefkoşa'daki parti binasında açıklamalar yapan Tatar, 'Cumhurbaşkanı Tatar', 'Alemin kralı geliyor' sloganları ile birlikte konuşmasına başladı. Yanında eşi Sibel Tatar da olan Başbakan Tatar, "Bize oy vermiş veya vermemiş tüm vatandaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

"Bu hafta uyku yok"

"Halkımız bizleri Saray'a götürecektir" diyen Tatar, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın zaferi kendisi kazanmış gibi konuşma yaptığını ifade etti. Başbakan Tatar, "Zafer bizimdir, Akıncı'nın değil. Bu hafta uyku yoktur. Sandığa gitmeyenleri sandığa götüreceğiz. Bütün dünyaya KKTC'nin demokrasisinin en iyi şekilde çalıştığını göstereceğiz. Cumhurbaşkanı olarak tüm halkı kucaklayacağım" dedi.