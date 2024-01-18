Kızıldeniz'de tansiyon düşmüyor: Husiler, Amerikan gemisini hedef aldı

Küresel ticaretin yüzde 15’inin üzerinden geçtiği Kızıldeniz'de gerilim sürüyor.

Washington yönetimi, Yemen merkezli Husileri terörist gruplar listesine aldığını açıkladı.

Kararın, uluslararası deniz ticaretine yönelik saldırıları engellemeyi hedeflediği belirtildi. Husilerin eylemlerinin küresel ticareti sekteye uğrattığı savunuldu.

ABD'li bir yetkili ise, Husilerin ticari gemilere saldırmaktan vazgeçmeleri durumunda listeden çıkarılabileceklerini söyledi.

Karar, ABD ve İngiliz güçlerinin geçen hafta Yemen'de Husilere karşı düzenlediği operasyonun ardından geldi.

Husiler ABD gemisine saldırdı

Husilere bağlı Yemen Silahlı Kuvvetleri, "Husilere bağlı Yemen Silahlı Kuvvetleri deniz kuvvetleri, Aden Körfezi'nde Amerikan gemisi Ginko Picardie'ye uygun sayıda deniz füzesi ile hedefleme operasyonu gerçekleştirdi ve hedef doğrudan vuruldu" açıklamasında bulundu.

Husilerin "Yemen'in meşru savunma hakkı dahilinde ve ezilen Filistin halkını desteklemeye devam ederek Arap Denizi ve Kızıl Deniz'deki tüm tehdit kaynaklarını hedef almaktan çekinmeyeceği" kaydedildi.

Açıklamada, "Amerikan ve İngiliz saldırılarına cevabın kaçınılmaz olarak geldiği, yeni bir saldırının cevapsız ve cezasız kalmayacağı" aktarıldı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, saldırının İHA'larla gerçekleştirildiğini, yaralanan olmadığını açıkladı. Bazı hasarların meydana geldiği, geminin yola devam ettiği aktarıldı.

ABD ve İngiltere'den Yemen'e hava saldırıları

ABD ve İngiltere, Husilerin saldırısına karşılık Yemen'de Sada, Zimmar, Hudeyde, Taiz ve Beyda kentlerine hava saldırısı düzenledi.

Husiler, ticari gemilere yönelik saldırıları İsrail'in Gazze'deki katliamlarına karşı başlattıklarını duyurmuş, saldırıların, Filistinlilere desteklemek amacıyla yapıldığını açıklamıştı.

Kızıldeniz'deki durum

İran'ın desteklediği Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim'de Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da dron ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.

ABD güçleri, bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü belirtti.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık'ta bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlere karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

Kızıldeniz'de 31 Aralık'ta İsrail ile bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesi, ABD helikopterleri tarafından ateş altına alındı.

Husiler, 10 Ocak'ta İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasının talep edildiği kararı kabul etti.

Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.