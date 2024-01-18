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Dünya
AA 18.01.2024 04:27

ABD'yi soğuk hava ve kar vurdu: 21 kişi yaşamını yitirdi

ABD'nin bazı eyaletlerinde etkili olan kış şartları nedeniyle 6 günde 21 kişi hayatını kaybetti. ABD'de bugün 1090 uçuş iptal edilirken, 95 bine yakın kişi de elektriksiz kaldı.

ABD'yi soğuk hava ve kar vurdu: 21 kişi yaşamını yitirdi
[Fotograf: Reuters]

Ülkenin çeşitli bölgelerindeki 6 eyaleti etkisi altına alan aralıksız kar yağışı ve soğuk hava dalgası nedeniyle 12 Ocak'tan bu yana, Tennessee, New York, Arkansas, Kansas, Oregan ve Mississippi eyaletlerinde hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi.

Fotoğraf: Reuters[Fotoğraf: Reuters]

Tennessee'de Sağlık İdaresi ve yerel yetkililer tarafından toplam 7 kişinin öldüğü belirtilirken, diğer 5 eyalette de 14 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Fotoğraf: Reuters[Fotoğraf: Reuters]

75 santimetreden fazla kar yağdı

Meteoroloji servisleri, New York'un Canada sınırındaki Buffalo kenti civarında 75 santimetreden fazla kar yağdığını, araçla seyahatin neredeyse imkansız hale geldiğini, karla karışık rüzgarın hızının ise yer yer saatte 65 kilometreye kadar çıkacağını bildirdi.

Ülkenin orta kesimlerinde soğukların cuma gününe kadar tehlikeli seviyelere geri döneceği ve donma riskini artıracağı belirtildi.

Fotoğraf: Reuters[Fotoğraf: Reuters]

1090 uçuş iptal oldu

Uçuş trafiğini takip eden FlightAware sitesine göre, ABD'de bugün 1090 uçuş iptal edildi, 4 bin 221 uçuş ise gecikmeli yapıldı.

ABD'deki elektrik kesintisi istatistiklerine yer veren Poweroutages sitesi de kış şartları nedeniyle bugün ülkenin üç eyaletinde toplam 95 bine yakın kişinin elektriksiz kaldığını kaydetti.

Fotoğraf: Reuters[Fotoğraf: Reuters]

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