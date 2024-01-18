Nijerya'da 11 Boko Haram üyesi öldürüldü

Çad Gölü bölgesindeki isyanla mücadele uzmanı Zagazola Makama, yaptığı açıklamada, ordunun Borno eyaletindeki Timbuktu bölgesi ve Sambisa ormanında Boko Haram'a karşı operasyonlar düzenlediğini belirtti.

Makama, operasyonlarda 11 teröristin öldürüldüğünü, teröristlere ait 25 kampın imha edildiğini kaydetti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.