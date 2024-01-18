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Gündem
TRT Haber 18.01.2024 00:32

NATO Genelkurmay Başkanları Brüksel'de toplandı

NATO Genelkurmay Başkanları Brüksel'deki karargahta toplandı. Türkiye'yi toplantıda, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak temsil ediyor.

NATO Genelkurmay Başkanları Brüksel'de toplandı

Genelkurmay başkanları ilk günkü oturumlarda, NATO'nun savunma kapasitesinin artırılması ve savunma ile ilgili planlamaları görüştü.

Rusya-Ukrayna savaşında sahadaki son durum ve NATO'nun Ukrayna'ya desteği de değerlendirildi.

Şubat ayındaki savunma bakanları toplantısı öncesinde, bu yıl içinde yapılacak askeri tatbikatlar da genelkurmay başkanlarının gündemindeydi.

Genelkurmay Başkanı Gürak ikili görüşmelerde bulundu

Toplantıda Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Çekya Genelkurmay Başkanı Korgeneral Karel Rehka, Fransa Genelkurmay Başkanı Orgeneral Thierry Burkhard ve Bulgaristan Genelkurmay Başkanı Oramiral Emil Eftimov ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

 

Toplantının bugünkü oturumunda ise NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg genelkurmay başkanları ile bir araya gelecek.  

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