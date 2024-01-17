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TRT Haber 17.01.2024 19:35

Uzay yolculuğu yarına ertelendi

Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın da üyesi olduğu Ax-3 misyonu, yarına ertelendi. Uzay görevinin 19 Ocak TSİ 00.49'da başlaması planlanıyor.

Uzay yolculuğu yarına ertelendi

SpaceX, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) bugün gerçekleştirilmesi planlanan Ax-3 misyonunun ABD yerel saatiyle 18 Ocak'a ertelendiğini duyurdu.

Paylaşımda, "Ax-3 misyonunun ISS'ye fırlatılması için şimdi 18 Ocak Perşembe gününü hedefliyoruz. Bu ilave süre ekiplere uçuş öncesi son kontrolleri tamamlama ve araç üzerindeki verileri analiz etme imkanı verecek." ifadeleri kullanıldı.

Konuyla ilgili olarak NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nde bir basın toplantısı düzenleyen yetkililer, fırlatmanın yarına ertelendiğini belirtmişti.

Bakan Kacır: Tarihi misyonu heyecanla beklemeye devam edeceğiz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da ertelemeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Kacır, "ilk astronotumuz Alper Gezeravcı’nın da yer alacağı fırlatma ertelendi. Hedeflenen fırlatma zamanı: 19 Ocak 2024 Türkiye saatiyle 00:49. Bu sürede fırlatma öncesi teknik kontrollerin tamamlanması planlanıyor. Astronotumuz Alper Gezeravcı’nın bu tarihi misyonu başarıyla gerçekleştirmesi için heyecanla beklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

 

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Milli Uzay Programı SpaceX Mehmet Fatih Kacır
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