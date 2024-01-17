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Gündem
TRT Haber 17.01.2024 19:07

Numan Kurtulmuş'tan Gezeravcı'ya tebrik mesajı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin uzay misyonu kapsamında uzaya gidecek ilk Türk astronot Alper Gezeravcı’yı tebrik etti.

Numan Kurtulmuş'tan Gezeravcı'ya tebrik mesajı

TBMM Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, tebrik mesajını sosyal medya hesabından "Gurur Duy Türkiye" notuyla paylaştı.

"Milli Uzay Programı kapsamında Uluslararası Uzay İstasyonu’na gönderilecek ilk Türk astronot Alper Gezeravcı’yı gönülden tebrik ediyor, yapacağı bilimsel çalışmalarda başarılar diliyorum." dedi.

Kurtulmuş paylaşımında, "Türkiye Yüzyılı ışığında ülkemizin istikbaline yön veren, gençlerimize ilham olan böylesine büyük atılımlar hepimizin göğsünü kabartıyor." ifadelerine yer verdi.

Tarihi yolculukta emeği geçenlere teşekkür etti. 

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